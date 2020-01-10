حمادة صدقي لـ في الجول: سموحة لم يتواصل معي حتى الآن.. تركيزي على لقاء النجم

الجمعة، 10 يناير 2020 - 00:10

كتب : وليد الحسيني

حمادة صدقي

قال حمادة صدقي المدير الفني للهلال السوداني إن سموحة لم يتواصل معه بشكل رسمي حتى الآن ليتولى مهمة تدريب الفريق خلفا لحسام حسن.

وأضاف صدقي في حديثه لـFilGoal.com "ما تردد عن تدريبي لسموحة قرأته مثل غيري عبر وسائل الإعلام".

وأكمل "لكن حتى الآن لم يحدث أي تواصل رسمي أو غير رسمي مع إدارة النادي".

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وشدد "أمامي مباراة هامة يوم السبت المقبل ضد النجم الساحلي وكل تركيزي مع الهلال على الفوز والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم صدقي حديثه المقتضب "أحترم فريق الهلال وإدارته وجماهيره لذا أركز الآن على لقاء النجم الساحلي".

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة الثانية بدوري الأبطال برصيد ست نقاط بالتساوي مع النجم والأهلي لكن فارق الأهداف يجعل الفريق التونسي في الصدارة ثم يليه منافسه المصري.

فيما يأتي بلاتينوم رابعا دون أي نقطة.

وكان حسام حسن تقدم باستقالته من تدريب سموحة واتفق مع إدارة سموحة على الاستمرار حتى لقاء حرس الحدود يوم الأحد المقبل في الجولة 13 من الدوري.

وسبق لصدقي تدريب سموحة مرة وحيدة عام 2014 كما عمل في منصب المدرب المساعد فيه في 2011.

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