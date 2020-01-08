في الدرجة الثانية - مصطفى عبده لـ في الجول: ملاعب النجيل الصناعي لا تخدم متعة كرة القدم

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 18:19

كتب : رضا السنباطي

ملعب دكرنس

صرح مصطفى عبده نجم غزل المحلة السابق والمدير الفني لنادي دكرنس إن ملاعب النجيل الصناعي المنتشرة في الفترة الأخيرة لا تخدم متعة كرة القدم.

وقال مصطفى عبده لـ FilGoal.com: "قوام فريقي يمتازون بقدراتهم على الملاعب الكبيرة بينما الملاعب الصغيرة تخدم الأندية الضعيفة، والتي تكون أرضيتها من النجيل الصناعي فتجد عدم توازن للكرة على الأرض وأيضا تسبب إصابات كثيرة".

وتابع "إذا كان المدرب صاحب فكر فهذه الملاعب ستسبب ضرر كبير له، ربما فريق ضعيف يدافع طوال المباراة ثم هجمة مرتدة ويخطف الثلاث نقاط".

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وأردف "عندما تريد تطبيق فكرك فكل شيء سيتم تدميره بعد وقت قليل من المباراة".

وأتم "هدفي مع دكرنس أولا التواجد في المراكز المؤهلة لدوري المحترفين ثم المنافسة على الصعود، الفارق ليس كبيرا للدخول في المنافسة على بطاقة التأهل".

ويحتل دكرنس المركز الثامن بعد نهاية النصف الأول من الموسم، إذ جمع الفريق 15 نقطة احتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة بحري.

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