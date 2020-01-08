نجم سيتي: كان بإمكاننا تسجيل 5 أهداف في شباك يونايتد

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

يرى برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي أن فريقه أضاع فرصاً لمضاعفة النتيجة التي فاز بها على جاره مانشستر يونايتد في كأس رابطة المحترفين.

برناردو سجل هدفا وصنع مثله ليقود سيتي لإنهاء الشوط الأول متقدما بثلاثية دون رد، قبل أن يستقبل الفريق هدفا في الشوط الثاني من مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

وقال برناردو في تصريحات أبرزها موقع ناديه "قدمنا 45 دقيقة رائعة خلال الشوط الأول، كان بإمكاننا تسجيل 4 أو 5 أهداف لكننا أهدرنا الكثير من الفرص".

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وأضاف "الشوط الثاني كان صعباً، بدأوا بالضغط العالي وحاولوا السيطرة على المباراة، لكن بشكل عام قدمنا أداء جيدا في المباراة".

واعترف برناردو بأنه استمتع بحرية الحركة التي منحها له بيب جوارديولا خلال المباراة، بعدما اعتاد اللعب على الجهة اليمنى سابقاً.

وصرح البرتغالي "استمتعت بالدور الذي قمت به لأنني نجحت ولأننا فزنا".

وأكمل "بيب أراد المزيد من اللاعبين في خط الوسط، ولهذا السبب وضعني هناك، ولحسن الحظ سارت الأمور لصالحنا".

وأوضح "ليس من السهل على الإطلاق أن تفوز 3-1 على أحد أفضل الفرق في إنجلترا وعلى ملعبه".

واختتم "الشهر الماضي شعرنا بخيبة أمل بسبب الهزيمة على ملعبنا أمام يونايتد في الدوري، أتمنى أن تكون هذه المباراة تعويضاً لمشجعينا".

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