هاتريك جريندو الرائع يقود حرس الحدود لكسر عقدة طلائع الجيش

قاد محمد عبد اللطيف "جريندو" لاعب حرس الحدود فريقه للفوز على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

جريندو سجل جميع أهداف اللقاء، الهاتريك الأول له في الدوري الممتاز منذ انضمامه للنادي المصري من نادي مصر عام 2017، كما أنه الهاتريك الأول في عام 2020.

لم ينتظر الحدود طويلا لهز شباك مضيفه، إذ سدد عمرو الحلواني ركلة حرة مباشرة من على حافة منطقة الجزاء، تصدى لها محمد بسام حارس الطلائع، قبل أن تصل الكرة إلى أنطوني لوكاسا في الدقيقة 12 ليمررها إلى جريندو الذي يسجل الهدف الأول له ولفريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، أضاف جريندو الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من لوكاسا، ليسكنها المهاجم بتسديدة على يمين محمد بسام.

اشتعلت أجواء اللقاء في لحظاته الأخيرة، ليسجل جريندو ثالث أهدافه في الدقيقة 90، بعد تمريرة بينية من محمد شطة وصلت إلى جريندو الذي راوغ مدافعي الجيش وانطلق لحافة منطقة الجزاء اليمنى ثم سدد في مرمى بسام بقوة ليسجل الهدف الثالث.

وكاد تالا نداي أن يسجل الهدف الأول للجيش قبل نهاية اللقاء بلحظات، بتسديدة رائعة تصدى لها أحمد السعدني.

ويعد هذا هو الفوز الثاني على التوالي للحدود بعد الانتصار ضد بيراميدز، كما أنه الرابع له هذا الموسم.

بهذا الانتصار كسر الحدود عقدة طلائع الجيش في المسابقة، إذ أن الحدود لم ينتصر ضد الجيش منذ انتصاره في الجولة الخامسة لموسم 2014-2015 بنتيجة 1-0، منذ ذلك الحين فاز الجيش في 4 مواجهات متتالية وتعادلا مباراة في الدوري.

ورفع الحدود رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الطلائع عند 11 نقطة.

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