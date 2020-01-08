رسميا - الدحيل يضم ثالث لاعب من يوفنتوس

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 16:26

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بلقب الدوري الإيطالي

ضم نادي الدحيل القطري ثالث لاعب من يوفنتوس الإيطالي خلال فترة وجيزة.

وأعلن الدحيل يوم الأربعاء ضم الكوري الشمالي هان كوانج سونج قادما من يوفنتوس.

حامل لقب الدوري الإيطالي تعاقد مع المهاجم الكوري الشمالي من صفوف كالياري في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

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وانضم كوانج سونج إلى قطاعات الناشئين في كالياري في 2017 وشارك لأول مرة بالدوري الإيطالي في أبريل الماضي، ليصبح أول لاعب كوري شمالي يلعب في الكالتشيو.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما أصبح ثالث لاعبي البيانكونيري المنضمين للدحيل بعد مهدي بنعطية وماريو ماندزوكيتش.

ففي بداية يناير الجاري توصل الدحيل لاتفاق مع يوفنتوس لضم المهاجم الكرواتي.

ماندزوكيتش (33 عاما) بحث عن الرحيل من يوفنتوس، بعدما خرج من حسابات المدرب ماوريزيو ساري في ظل اعتماد الأخير على كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وجونزالو إيجوايين.

يذكر أن الدحيل ضم المغربي مهدي بنعطية من يوفنتوس أيضا في يناير الماضي.

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