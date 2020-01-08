وادي دجلة يوقع شراكة مع منظمة عالمية لتطوير التنس المصري

وقعت أندية وادي دجلة شراكة مع شركة "إنسباير تو كوتش" Inspire2coach للاستفادة من خبراتها العالمية في مجال رياضة التنس.

وتعتبر منظمة Inspire2coach أكبر منظمة رياضية لتدريب التنس بالممكلة المتحدة والعالم، وتقدم أفضل وأحدث برامجها التدريبية للاعبي التنس بالإضافة إلى البرامج الخاصة بتطوير و تنمية المدربين.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور مارك تينانت، خبير التنس العالمي والمحاضر الدولي من قبل الاتحاد الدولي للتنس وبحضور ممثل الاتحاد المصري للتنس.

تتضمن الشراكة، تقديم العديد من البرامج التدريبية لأكاديمية وادى دجلة للتنس، بهدف تأهيل لاعبي التنس تحت عشرة سنوات من قبل خبراء دوليين، كما تشمل تطبيق خطة واضحة المعالم لرفع مستوى المدربين، من قبل نخبة من المدربين المحترفين المعترف بهم دوليًا على مستوى إنجلترا والعالم.

وصرح طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضي مؤكدًا على التزام "أندية وادي دجلة" بمسؤولياتها تجاه تعزيز قطاع الرياضة المصري المتمثل في هذه الشراكة، وغيرها من البروتوكولات والمبادرات الي تدعم المدارس والأكاديميات المتخصصة التي تنشئها أندية وادى دجلة وتوليها اهتمامًا خاصًا، من أجل تنمية أجيال من الأبطال قادرة على المنافسة على أعلى المستويات.

كما تحدث حسن العروسي، الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة، عن القيمة التي ستضيفها منظمة Inspire2Coach إلى مجتمع التنس المصري، من خلال تطوير المدربين بشكل مستمر وتوحيد المناهج التدريبية للاعبين لقطاع تحت عشرة سنوات، لافتًا إلى سعي "وادي دجلة" إلى تعزيز مكانة الأندية كمجتمع الأبطال بتأهيل مزيد من القدرات الكفء، بدايةً من التدريب وصولًا إلى الاحتراف، للمنافسة في جميع البطولات الدولية والإقليمية والمحلية.

يعد هذا التعاون خطوة مهمة في تأهيل لاعبي "أندية وادى دجلة" للمشاركة في مزيد من البطولات وتمثيل مصر والنادي في البطولات المحلية والدولية. كما تقف الاتفاقية على احتياجات اللاعبين، لتحقيق الاستفادة القصوى من ملاعب التنس المتاحة بأندية وادى دجلة، كما تتضمن الشراكة تنسيق برامج التبادل الرياضي المختلفة بين الجانبين.

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