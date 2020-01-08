راشفورد: قادرون على العودة في ملعب مانشستر سيتي

يؤمن ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بقدره فريقه على العودة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين، رغم الهزيمة في الذهاب على أولد ترافورد.

وظهر الضيوف بمستوى جيد، أسفر عن تقدمهم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، وسجل راشفورد هدفاً في الدقيقة 70، جعله يشعر بضرورة التحلي بالإيمان في جولة الإياب.

وعن الشبه بين الموقف الحالي وما حدث مع باريس سان جيرمان، أجاب راشفورد: "هي مواجهة مختلفة أمام لاعبين مختلفين، ولكن ما وجدناه في باريس يجب أن نجده بداخلنا مرة أخرى".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "علينا الذهاب إلى هناك وتسجيل الأهداف والفوز، وأعتقد أننا قادرون على ذلك. دعنا الآن نركز على مواجهة نورويتش سيتي في الدوري".

على الرغم من كونها ليلة سيئة من حيث النتيجة، اعترف راشفورد بأنه كان من الجيد أن يحمل شارة القيادة لأول مرة.

وأوضح "هو شعور رائع، ولكن في نهاية المطاف النتيجة هي الأهم ولم نتمكن من تحقيق الفوز".

وأردف "نتطلع الآن للمباراة المقبلة، وسنضع هذه المباراة خلفنا".

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تشهد مباراة السبت المقبل، بلوغ صاحب الـ22 عاماً لعلامة فارقة أخرى مع يونايتد.

هزيمة الثلاثاء كانت الظهور رقم 199 لراشفورد مع يونايتد، والمشاركة أمام نورويتش ستجعله اللاعب رقم 100 في تاريخ النادي الذي يصل للمباراة رقم 200.

وتعجب قائلا "أصبحت المباريات متتالية وسريعة بشكل لا يجعلك تلاحظ ارتفاع الأرقام".

وأكمل "هي مباراتي رقم 200، وهذا يجعلها ليلة جيدة بالنسبة لي. بالتأكيد أشعر بالفخر لخوضي 200 مباراة مع هذا النادي".

وأتم "إذا لم نحقق الفوز، لن يعني وصولي للمباراة 200 أي شيء بالنسبة لي. علينا أن نتأكد من تحقيق الفوز".

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