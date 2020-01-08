نيمار يختار فريقه الخماسي

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 14:58

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - نيمار - باريس سان جيرمان

اختار نيمار صانع ألعاب باريس سان جيرمان 5 نجوم ليكون فريقه الخماسي.

ووقع اختيار نيمار على زميليه السابقين في برشلونة، ليونيل ميسي ولويس سواريز.

بالإضافة إلى زميله الحالي، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

أخبار متعلقة

مدافع ليفربول: مواجهة كلوب وسيميوني ستكون مثيرة للغاية الأفضل في إفريقيا - ساديو ماني.. الحلم يبدأ بحذاء ممزق مدافع ليفربول: سنحصد المزيد من الألقاب إذا كررنا ما فعلناه في 2019 ماني يشكر نادي الجونة

كما ضم الفريق الذي يتمنى نيمار اللعب به مباراة خماسية، إدين هازارد صانع ألعاب ريال مدريد وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وبشأن اللاعبين الذين تمنى اللعب معهم، فقد اختار روماريو ورونالدو نجمي البرازيل، بالإضافة إلى الفرنسي زين الدين زيدان والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

طالع أيضا:

الزمالك يوضح موقف كاسونجو من القيد في قائمته

ساديو ماني.. الحلم يبدأ بحذاء ممزق

بعثة الأهلي تصل إلى زيمبابوي بعد رحلة شاقة

ماني يشكر نادي الجونة

مدرب المصري مدافعا عن أحمد مسعود: تير شتيجن وأليسون أخطأوا من قبل

نيمار ليونيل ميسي لويس سواريز كيليان مبابي بول بوجبا إدين هازارد

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول - بسبب أفضلية الإقامة.. الأهلي يستمر في هراري ويسافر ليلة مباراة بلاتينيوم 16 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – المدرب الرابع هذا الموسم.. الشهيدي مديرا فنيا لـ بيلا 20 دقيقة | مصر
تشكيل ريال مدريد - خماسي وسط لمواجهة فالنسيا في السوبر الإسباني 28 دقيقة | أوروبا
كالتشيو ميركاتو: أستون فيلا يسعى لضم حارس ميلان 35 دقيقة | أوروبا
صراع الصفقات - يونايتد يراقب وضع دي بيك وزياش مع أياكس 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – إنبي يواجه (0) - (0) الاتحاد السكندري.. التعادل مستمر 52 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 ملف - الأفضل في إفريقيا.. جائزة لمصر وصلاح في التشكيل المثالي وماني ملك القارة

قد ينال إعجابك