نيمار يختار فريقه الخماسي

اختار نيمار صانع ألعاب باريس سان جيرمان 5 نجوم ليكون فريقه الخماسي.

ووقع اختيار نيمار على زميليه السابقين في برشلونة، ليونيل ميسي ولويس سواريز.

بالإضافة إلى زميله الحالي، كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

كما ضم الفريق الذي يتمنى نيمار اللعب به مباراة خماسية، إدين هازارد صانع ألعاب ريال مدريد وبول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وبشأن اللاعبين الذين تمنى اللعب معهم، فقد اختار روماريو ورونالدو نجمي البرازيل، بالإضافة إلى الفرنسي زين الدين زيدان والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

Neymar picks his dream five-a-side team 😍 pic.twitter.com/W2qchP12iQ — ESPN FC (@ESPNFC) January 8, 2020

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