مدافع ليفربول: مواجهة كلوب وسيميوني ستكون مثيرة للغاية

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 14:40

كتب : FilGoal

ليفربول - اتليتكو مدريد

يتوقع ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول مواجهة فنية ساخنة للغاية بين مدربه يورجن كلوب ودييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد في مواجهة دوري أبطال أوروبا.

ويلعب حامل لقب دوري أبطال أوروبا ضد أتليتكو مدريد في دور الـ16 من دوري الأبطال، يومي 18 فبراير و11 مارس المقبلين.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نتمنى الوصول لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم أيضا رغم صعوبة القرعة ومواجهة منافس قوي مثل أتلتيكو مدريد".

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ليفربول تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في النسختين الأخيرتين، خسر في الأولى على يد ريال مدريد، وانتصر باللقب الأخير على حساب توتنام.

وأضاف المدافع الإنجليزي "سيكون من المثير رؤية المواجهة بين يورجن كلوب ودييجو سيميوني".

وأكمل "كانت مجموعتنا صعبة في دوري الأبطال، والآن نواجه منافساً صعباً، لكننا ندرك جيداً أنه إذا أردت أن تكون الأفضل، عليك التغلب على الأفضل".

ليفربول توج العام الماضي بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ويتصدر الفريق ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، كما تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، وأيضاً وصل للجولة الرابعة من كأس إنجلترا.

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