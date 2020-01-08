مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: تنقصنا الخبرات وستحاول الإدارة تعويضها في يناير

الأربعاء، 08 يناير 2020 - 14:37

كتب : ياسر الشريف

أحمد توفيق - بيراميدز - الإسماعيلي - الدوري المصري

قال أدهم السلحدار المدرب العام للنادي الإسماعيلي، إن فريقه تنقصه الخبرة لتلافي الأخطاء التي تحدث، وهو ما ستحاول الإدارة تعويضه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح السلحدار قائلا: "فريقنا يؤدي مباريات جيدة وظهر ذلك واضحا ضد بيراميدز".

وأضاف "لاعبو الفريق كانوا الأفضل وأدوا حتى آخر دقيقة من عمر اللقاء، ما يعني أن لياقتهم البدنية أفضل".

أخبار متعلقة

حوار في الجول - جوميز: تدريب الإسماعيلي الخطوة الأهم في مسيرتي.. وحددت أهدافي السلحدار: الإسماعيلي حقق طفرة في 9 مباريات تحت قيادتي تشاتشيتش: ما تدرب عليه اللاعبون ساهم في الفوز على الإسماعيلي

وواصل "أي أخطاء تظهر في الفريق سببها قلة الخبرة التي تحاول الإدارة دعمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأتم "الفريق أصبح أفضل ويؤدي بشكل جيد ويحتاج إلى إنهاء الهجمات بشكل إيجابي".

الإسماعيلي خسر بنتيجة 1-0 من بيراميدز يوم الثلاثاء، ليتواجد في المركز الـ11 من جدول المسابقة برصيد 14 نقطة بعد 12 مباراة خاضها.

طالع أيضا:

الزمالك يوضح موقف كاسونجو من القيد في قائمته

ساديو ماني.. الحلم يبدأ بحذاء ممزق

بعثة الأهلي تصل إلى زيمبابوي بعد رحلة شاقة

ماني يشكر نادي الجونة

مدرب المصري مدافعا عن أحمد مسعود: تير شتيجن وأليسون أخطأوا من قبل

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدرب الأهلي: صعوبة دوري الأبطال هذا العام تزيد إصرارنا للفوز باللقب 4 دقيقة | إفريقيا
نيمار يختار فريقه الخماسي 9 دقيقة | أوروبا
طبيب الأهلي: الجهاز الفني فضل عدم سفر الشحات.. ومروان قد يكون جاهزا للعب ضد بلاتينيوم 18 دقيقة | إفريقيا
مدافع ليفربول: مواجهة كلوب وسيميوني ستكون مثيرة للغاية 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أبو علي: قد نستضيف الحفل مجددا وننتظر الرد على تنظيم الأفضل في العالم.. نتمنى أن نمتلك 7 صلاح 28 دقيقة | إفريقيا
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: تنقصنا الخبرات وستحاول الإدارة تعويضها في يناير 29 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 ملف - الأفضل في إفريقيا.. جائزة لمصر وصلاح في التشكيل المثالي وماني ملك القارة

قد ينال إعجابك