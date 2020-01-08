مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: تنقصنا الخبرات وستحاول الإدارة تعويضها في يناير

قال أدهم السلحدار المدرب العام للنادي الإسماعيلي، إن فريقه تنقصه الخبرة لتلافي الأخطاء التي تحدث، وهو ما ستحاول الإدارة تعويضه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح السلحدار قائلا: "فريقنا يؤدي مباريات جيدة وظهر ذلك واضحا ضد بيراميدز".

وأضاف "لاعبو الفريق كانوا الأفضل وأدوا حتى آخر دقيقة من عمر اللقاء، ما يعني أن لياقتهم البدنية أفضل".

وواصل "أي أخطاء تظهر في الفريق سببها قلة الخبرة التي تحاول الإدارة دعمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأتم "الفريق أصبح أفضل ويؤدي بشكل جيد ويحتاج إلى إنهاء الهجمات بشكل إيجابي".

الإسماعيلي خسر بنتيجة 1-0 من بيراميدز يوم الثلاثاء، ليتواجد في المركز الـ11 من جدول المسابقة برصيد 14 نقطة بعد 12 مباراة خاضها.

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