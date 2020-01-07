جوائز كاف - مصر تفوز بجائزة أفضل اتحاد في إفريقيا

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 22:14

كتب : FilGoal

هاني أبو ريدة يتسلم من إنفانتينو جائزة أفضل اتحاد في إفريقيا 2020

توج الاتحاد المصري لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد في إفريقيا خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي الذي أقيم اليوم الثلاثاء في الغردقة.

وتم الإعلان بالخطأ عن فوز الاتحاد المصري قبل إعلان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اسم المرشحين للجائزة.

وتسلم هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق الجائزة.

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جاء ذلك بعدما نجحت مصر في استضافة كأس أمم إفريقيا 2019، قبل استضافة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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