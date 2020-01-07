جوائز كاف - بلايلي أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية متفوقا على طارق حامد

أصبح يوسف بلايلي أول جزائري يفوز بجائزة أفضل لاعب في بطولات إفريقيا للأندية بعد حصوله على أصوات أكثر من طارق حامد نجم مصر وأنيس البدري مهاجم تونس.

وتوج بلايلي (27 عاما) بالجائزة يوم الثلاثاء في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالغردقة.

وكان الأوغندي دينيس أونيانجو آخر من فاز بالجائزة وذلك في 2016 قبل أن يحجبها كاف في آخر عامين.

ولم يفز أي جزائري بالجائزة من قبل، منذ طرحها كاف لأول مرة في 2005 وفاز بها آنذاك محمد بركات النجم الأسبق لمصر والأهلي.

وكان بلايلي أحد نجوم الترجي التونسي المتوجين بدوري أبطال إفريقيا 2018-2019 بعد مواجهة جدلية أمام الوداد المغربي حسمت نتيجتها محكمة التحكيم الرياضي.

أفضل لاعب داخل القارة 🥇 موسم استثنائي للمهاجم الفذ pic.twitter.com/qbtFxPD9Md — #CAFAwards2019 (@caf_online_AR) January 7, 2020

وتوج معه زميله البدري، بينما طارق حامد لاعب وسط الزمالك فاز بالكونفدرالية.

ورحل بلايلي في الصيف الماضي من الترجي إلى الأهلي السعودي.

ومصر أكثر دولة توجت بالجائزة (6 مرات)، نالها محمد أبو تريكة 4 مرات وتوج بها بركات مرة ومثله أحمد حسن، وجميعهم بعد التتويج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا (2005 و2006 و2008 و2012 و2013) وفي 2010 لم يفز المارد الأحمر بلقب قاري لكن نال أحمد حسن الجائزة.

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