حلم طوكيو - طائرة.. منتخب السيدات يهزم نيجيريا قبل مواجهة الكاميرون المصيرية

الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 18:26

كتب : محمد سمير

منتخب مصر السيدات - الكرة الطائرة

حقق منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة فوزه الأول بتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو بالتغلب على نيجيريا.

وفاز منتخب السيدات بثلاثة أشواط دون مقابل بنتيجة (25-11، 25-12، 25-13).

وشهد اللقاء الظهور الأول لفريدة العسقلاني بعد وصولها من تصفيات الكرة الطائرة الشاطئية وتأهل منتخب مصر للمرحلة الثانية من التصفيات وكانت الأكثر تسجيلا للنقاط (١٢ نقطة).

أخبار متعلقة

حلم طوكيو - انطلاق تصفيات رجال الطائرة.. تعرف على تاريخ إفريقيا أولمبيا ومواجهات مصر الصعبة حلم طوكيو - كرة طائرة.. منتخب السيدات يفتتح مشواره بالخسارة أمام كينيا الأهلي لـ في الجول: لن نسافر زيمبابوي بطائرة خاصة.. وتم استخراج تأشيرة كهربا كاف يرسل طائرة خاصة لنقل صلاح وماني ومحرز إلى الغردقة

وكان منتخب مصر قد خسر المباراة الافتتاحية أمام كينيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويصطدم منتخبا كينيا والكاميرون مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة، وفي حالة فوز الكاميرون تعود حظوظ مصر للتأهل.

وفي تلك الحالة يحتاج منتخب السيدات الفوز على الكاميرون مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ويتأهل منتخب وحيد إلى أولمبياد طوكيو 2020، إذ تقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد.

طالع أيضا:

طارق حامد.. عقيدة القتال من أجل الجماهير حتى اللحظة الأخيرة

حلم طوكيو - انطلاق تصفيات رجال الطائرة.. تعرف على تاريخ إفريقيا أولمبيا ومواجهات مصر الصعبة

مصدر في الكاف يجيب عن: هل يحضر صلاح حفل الأفضل في إفريقيا؟

قلب الأسد "ملك إفريقيا".. يطير للغردقة لحضور حفل الأفضل

كرة طائرة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة حلم طوكيو 2020

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 3 ساعة | المحترفون
سكاي: بعد لوكاكو وسانشيز.. إنتر يتفاوض لضم أشلي يونج 4 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2020 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري وريال مدريد 4 ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - استمرار غياب الشحات وضم كهربا.. فايلر يضم 21 لاعبا لمواجهة بلاتينيوم 4 ساعة | الدوري المصري
السلحدار: الإسماعيلي حقق طفرة في 9 مباريات تحت قيادتي 4 ساعة | الدوري المصري
سيتي يُدمر يونايتد الساذج بثلاثية في 22 دقيقة 4 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 2 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر 3 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 4 مدرب شيفيلد يتحدث عن هدف صلاح ويُصرح: أُحب كل شيء يتعلق بـ ليفربول

قد ينال إعجابك