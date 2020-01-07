حلم طوكيو - طائرة.. منتخب السيدات يهزم نيجيريا قبل مواجهة الكاميرون المصيرية

حقق منتخب سيدات مصر للكرة الطائرة فوزه الأول بتصفيات إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو بالتغلب على نيجيريا.

وفاز منتخب السيدات بثلاثة أشواط دون مقابل بنتيجة (25-11، 25-12، 25-13).

وشهد اللقاء الظهور الأول لفريدة العسقلاني بعد وصولها من تصفيات الكرة الطائرة الشاطئية وتأهل منتخب مصر للمرحلة الثانية من التصفيات وكانت الأكثر تسجيلا للنقاط (١٢ نقطة).

وكان منتخب مصر قد خسر المباراة الافتتاحية أمام كينيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

ويصطدم منتخبا كينيا والكاميرون مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة، وفي حالة فوز الكاميرون تعود حظوظ مصر للتأهل.

وفي تلك الحالة يحتاج منتخب السيدات الفوز على الكاميرون مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ويتأهل منتخب وحيد إلى أولمبياد طوكيو 2020، إذ تقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد.

طالع أيضا:

طارق حامد.. عقيدة القتال من أجل الجماهير حتى اللحظة الأخيرة

حلم طوكيو - انطلاق تصفيات رجال الطائرة.. تعرف على تاريخ إفريقيا أولمبيا ومواجهات مصر الصعبة

مصدر في الكاف يجيب عن: هل يحضر صلاح حفل الأفضل في إفريقيا؟

قلب الأسد "ملك إفريقيا".. يطير للغردقة لحضور حفل الأفضل