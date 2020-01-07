ميلنكوفيتش سافيتش الأفضل في الدوري الإيطالي بشهر ديسمبر 2019
الثلاثاء، 07 يناير 2020 - 18:22
كتب : FilGoal
حصد الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش لاعب الوسط لاتسيو جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر ديسمبر 2019.
ميلينكوفيتش سافيتش
النادي : لاتسيو
الصربي البالغ 24 عاما سجل هدفا في الفوز على يوفنتوس وصنع آخر في شباك أودينيزي بالدوري الإيطالي خلال 3 مباريات.
كما ساهم في فوز لاتسيو على يوفنتوس في السوبر الإيطالي الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1.
Quando l’energia incontra l’ingegno tattico.
Sergej Milinkovic-Savic 👉 MVP #SerieATIM, dicembre 2019. #WeAreCalcio pic.twitter.com/Pc9N9eOav3— Lega Serie A (@SerieA) January 7, 2020
وشارك سافيتش الموسم الجاري في 17 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 في الدوري الإيطالي.
وساهم الصربي في تحقيق لاتسيو لـ 9 انتصارات متتالية جعلت الفريق على بُعد 6 نقاط من صراع صدارة الدوري الإيطالي بين إنتر ويوفنتوس ولديه مباراة مؤجلة.
وفاز البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب وسط كالياري بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر 2019.
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