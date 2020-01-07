ميلنكوفيتش سافيتش الأفضل في الدوري الإيطالي بشهر ديسمبر 2019

حصد الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش لاعب الوسط لاتسيو جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر ديسمبر 2019.

الصربي البالغ 24 عاما سجل هدفا في الفوز على يوفنتوس وصنع آخر في شباك أودينيزي بالدوري الإيطالي خلال 3 مباريات.

كما ساهم في فوز لاتسيو على يوفنتوس في السوبر الإيطالي الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1.

وشارك سافيتش الموسم الجاري في 17 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 5 في الدوري الإيطالي.

وساهم الصربي في تحقيق لاتسيو لـ 9 انتصارات متتالية جعلت الفريق على بُعد 6 نقاط من صراع صدارة الدوري الإيطالي بين إنتر ويوفنتوس ولديه مباراة مؤجلة.

وفاز البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب وسط كالياري بجائزة أفضل لاعب لشهر نوفمبر 2019.

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