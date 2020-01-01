مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ننتظر بطاقة كهربا لقيده في قائمة الأهلي

كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الأخير ينتظر بطاقة محمود عبد المنعم "كهربا" لقيده في قائمة الأهلي ومن ثم يستطيع اللاعب الاستعانة به في المباريات.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لـFilGoal.com:"أرسلنا للاتحاد البرتغالي نسخا من عقد كهربا مع الأهلي وطلبنا بطاقته الدولية لنقيده في قائمة الأخير".

وواصل "تحركنا بناء على طلب الأهلي الذي تعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف، خاطبنا الاتحاد البرتغالي اليوم الأربعاء مع بداية فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف "أزمة الزمالك مع اللاعب لن تؤثر على قيده في قائمة الأهلي لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بطاقة مؤقتة لكهربا لحين الفصل في شكوى الزمالك".

ورحل كهربا عن الزمالك في الصيف الماضي والتحق بفريق ديسبورتيفو أفيش البرتغالي قبل أن ينتقل إلى الأهلي منذ أيام.

ويتدرب كهربا حاليا في القلعة الحمراء تمهيدا لقيده في قائمة الأهلي ليتمكن من المشاركة في المباريات.

وقدم الزمالك شكوى ضد اللاعب مطالبا بحقه القانوني على اعتبار أن كهربا كان متعاقدا مع القلعة البيضاء.

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