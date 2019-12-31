الملك باربوسا أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية.. وجاياردو يحافظ على لقبه

"سوف يكون هناك هدفا من جابيجول اليوم" تلك الجملة ستتغير وبدلا من تسجيل الأهداف سيحصد الجوائز الفردية.

جابريل النادي : إنتر ميلان فلامنجو

جابريل باربوسا مهاجم فلامنجو البرازيلي أصبح أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2019 والمقدمة من جريدة "إل بايس" الأوروجويانية.

هداف الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس لعام 2019 تفوق على زميليه برونو هنريكي وجيورجان دي أراسكايتا بنسبة تصويت 45% من قِبل الصحفيين في القارة اللاتينية.

باربوسا أصبح ثاني لاعب يحصد الجائزة في تاريخ نادي فلامنجو بعد الأسطورة البرازيلية زيكو الفائز بالجائزة 3 مرات سابقا والأكثر حصدا للقب مناصفة مع الأرجنتيني كارلوس تيفيز والتشيلي إلياس فيجاروا.

#EncuestaElPaís | Gabriel Barbosa (@gabigol), goleador de @Flamengo, fue elegido el mejor jugador de América con el 45% de los votos, superando a Bruno Henrique y a Giorgian de Arrascaeta. ►https://t.co/s5ipaiXdKJ◄ pic.twitter.com/w1O4xF0T2A — OVACIÓN 🏅 (@Ovaciondigital) December 31, 2019

ويعد لاعبو ريفر بليت الأرجنتيني الأكثر حصدا للقب برصيد 7 لاعبين حصدوا الجائزة 8 مرات أخرها جونزالو مارتينيز العام الماضي.

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كما قاد "جايبجول" رفقة 6 من زملائه التشكيل المثالي للقارة والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني "ريفر بليت"

الدفاع: رافينيا "فلامنجو" – رودريجو كايو "فلامنجو" – خافيير بنيولا "ريفر بليت" – فيليبي لويس "فلامنجو".

الوسط: إنزو بيريز "ريفر بليت" – إيجناسيو فيرنانديز "ريفر بليت"

أمامهم: إيفرتون "جريميو" – جيورجان دي أراسكايتا "فلامنجو" – برونو هنريكي "فلامنجو"

الهجوم: جابريل باربوسا "فلامنجو"

#EncuestaElPaís | Reconocimiento a Giorgian ingresando al 11 ideal de América. De Arrascaeta ingresó en este equipo junto a cinco compañeros más; solo un jugador no es de @RiverPlate o @Flamengo. ►https://t.co/at3nRU1s99◄ pic.twitter.com/eTJMprJQzK — OVACIÓN 🏅 (@Ovaciondigital) December 31, 2019

وفاز الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ ريفر بليت بجائزة أفضل مدرب في العام للمرة الثانية على التوالي.

جوائز جريدة "إل بايس" الأوروجويانية تقدّم لأفضل اللاعبين داخل القارة اللاتينية بدءا من عام 1986، بعدما بدأت جريدة "إل موندو" الفنزويلية تقديم الجائزة من 1971 وحتى 1985.

فوز باربوسا بالجائزة حسم التفوق للبرازيليين برصيد 15 مرة متفوقين على نظرائهم في الأرجنتين برصيد 14 جائزة.

كما تُقدم جائزة لأفضل لاعب للدوريات اللاتينية بالإضافة للدوري المكسيكي والأمريكي ويعد أبرز الفائزين لعام 2019:

إنزو بيريز –لاعب فالنسيا وبنفيكا السابق- أفضل لاعب في الدوري الأرجنتيني، برونو هنريكي الأفضل في الدوري البرازيلي، تيو جوتيريز أفضل لاعب في الدوري الكولومبي.

وفي الدوري الأمريكي فاز المكسيكي كارلوس فيلا بجائزة أفضل لاعب، والمهاجم المخضرم روكي سانتا كروز بجائزة أفضل لاعب في باراجواي، والأرجنتيني جايدو رودريجز الأفضل في الدوري المكسيكي.

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