الملك باربوسا أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية.. وجاياردو يحافظ على لقبه

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 18:03

كتب : إسلام أحمد

جابرييل باربوسا

"سوف يكون هناك هدفا من جابيجول اليوم" تلك الجملة ستتغير وبدلا من تسجيل الأهداف سيحصد الجوائز الفردية.

جابريل

النادي : إنتر ميلان

فلامنجو

جابريل باربوسا مهاجم فلامنجو البرازيلي أصبح أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2019 والمقدمة من جريدة "إل بايس" الأوروجويانية.

هداف الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس لعام 2019 تفوق على زميليه برونو هنريكي وجيورجان دي أراسكايتا بنسبة تصويت 45% من قِبل الصحفيين في القارة اللاتينية.

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باربوسا أصبح ثاني لاعب يحصد الجائزة في تاريخ نادي فلامنجو بعد الأسطورة البرازيلية زيكو الفائز بالجائزة 3 مرات سابقا والأكثر حصدا للقب مناصفة مع الأرجنتيني كارلوس تيفيز والتشيلي إلياس فيجاروا.

ويعد لاعبو ريفر بليت الأرجنتيني الأكثر حصدا للقب برصيد 7 لاعبين حصدوا الجائزة 8 مرات أخرها جونزالو مارتينيز العام الماضي.

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كما قاد "جايبجول" رفقة 6 من زملائه التشكيل المثالي للقارة والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني "ريفر بليت"

الدفاع: رافينيا "فلامنجو" – رودريجو كايو "فلامنجو" – خافيير بنيولا "ريفر بليت" – فيليبي لويس "فلامنجو".

الوسط: إنزو بيريز "ريفر بليت" – إيجناسيو فيرنانديز "ريفر بليت"

أمامهم: إيفرتون "جريميو" – جيورجان دي أراسكايتا "فلامنجو" – برونو هنريكي "فلامنجو"

الهجوم: جابريل باربوسا "فلامنجو"

وفاز الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لـ ريفر بليت بجائزة أفضل مدرب في العام للمرة الثانية على التوالي.

جوائز جريدة "إل بايس" الأوروجويانية تقدّم لأفضل اللاعبين داخل القارة اللاتينية بدءا من عام 1986، بعدما بدأت جريدة "إل موندو" الفنزويلية تقديم الجائزة من 1971 وحتى 1985.

فوز باربوسا بالجائزة حسم التفوق للبرازيليين برصيد 15 مرة متفوقين على نظرائهم في الأرجنتين برصيد 14 جائزة.

كما تُقدم جائزة لأفضل لاعب للدوريات اللاتينية بالإضافة للدوري المكسيكي والأمريكي ويعد أبرز الفائزين لعام 2019:

إنزو بيريز –لاعب فالنسيا وبنفيكا السابق- أفضل لاعب في الدوري الأرجنتيني، برونو هنريكي الأفضل في الدوري البرازيلي، تيو جوتيريز أفضل لاعب في الدوري الكولومبي.

وفي الدوري الأمريكي فاز المكسيكي كارلوس فيلا بجائزة أفضل لاعب، والمهاجم المخضرم روكي سانتا كروز بجائزة أفضل لاعب في باراجواي، والأرجنتيني جايدو رودريجز الأفضل في الدوري المكسيكي.

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