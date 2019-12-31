المنياوي لـ في الجول: نشوة انتصارات إنبي تزيد من صعوبة موقف الإسماعيلي في المواجهة

قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن توالي مباريات الدوري دون راحة مع المشاركة في البطولة العربية ومسافات السفر بجانب نشوة انتصارات إنبي تصعب ظروف المواجهة بين الفريقين للغاية. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "مواجهة إنبي مثل كل مباريات الدوري صعبة، يعود ذلك لتوالي المباريات بشكل مكثف للقاءات الدوري بشكل أصاب اللاعبين بالإجهاد، خاصة في ظل خوضه مواجهات البطولة العربية وقطعه لمسافات طويلة بسبب السفر".

وأضاف "لعبنا مواجهة الاتحاد في البطولة العربية لنعود إلى الإسماعيلية بعد يوم راحة، ثم دخلنا معسكر مباراة إنبي قبل يوم من اللقاء".

وواصل "الجهاز الفني لا يستطيع أن يمنح التدريبات الكافية في ظل حالة الإرهاق وتوالي المباريات، مواجهة إنبي تزيد من صعوبة الموقف، إذ أن الفريق يمر بحالة من النشوة في الفترة الأخيرة بعد النتائج الجيدة بقيادة حلمي طولان".

وأكمل "نعمل على رفع معنويات اللاعبين وتوفير الاستشفاء قدر المستطاع وشرح بعض الأخطاء ومحاولة توضيح الحلول لها".

وأتم "كلها أمور غير كافية للاستعداد لتلك المباراة".

إنبي يواجه الإسماعيلي يوم الأربعاء في الخامسة مساء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

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