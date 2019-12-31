في الدرجة الثانية - أبو العينين شحاتة يعلن عبر في الجول عودته لـ تليفونات بني سويف

أعلن المدرب أبو العينين شحاتة عودته لقيادة نادي تليفونات بني سويف الذي تركه مع نهاية الموسم الماضي.

وكشف شحاتة لـFilGoal.com أنه سيخلف أحمد شعبان الذي سينتقل لمنصب مدير الكرة في الفريق.

وأنهى شحاتة "نينو" (43 عاما) الموسم الماضي من دوري الدرجة الثانية في المركز الثالث مع تليفونات بني سويف في مجموعة الصعيد التي فاز بها أسوان ليصعد للدوري المصري الممتاز.

ويحتل تليفونات بني سويف، الذي صعد للدوري الممتاز في 2011 وعاد إلى دوري الدرجة الثانية في 2014، المركز الخامس في ترتيب مجموعة الصعيد ورصيده 16 نقطة بعد خوضه لـ11 مباراة.

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ويتصدر البنك الأهلي ترتيب المجموعة بفارق 8 نقاط عن تليفونات بني سويف.

ولعب شحاتة لأندية النجمة اللبناني وجولدي وحرس الحدود وطلائع الجيش والاتحاد والجونة ومياه البحيرة والشرقية للدخان.

ومثل منتخب مصر مرة وحيدة كانت في مباراة ودية فاز بها الفراعنة بهدف طارق السيد أمام كينيا في 2003 حين درب الفريق محسن صالح.

وبدأ مشواره التدريبي مع الواسطى وقاد دمياط والفيوم والحرية ومركز شباب كوم حمادة والمنيا والنصر للتعدين وسوهاج.

ودرب شحاتة فريق الأسيوطي لفترة مؤقتة في الدوري الممتاز موسم 2014-2015.

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