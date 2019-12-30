الزمالك: النقاز سيعاقب.. الفريق تضرر بخطوة فسخ التعاقد

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

حمدي النقاز مع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن حمدي النقاز لاعب الفريق السابق يستوجب العقاب.

وقدم المدافع البالغ عمره 27 عاما شكوى ضد الزمالك زاعما عدم حصوله على مستحقاته منذ أشهر، ورحل فعلا عن الفريق مستندا إلى صحة موقفه القانوني بشأن فسخ العقد مع النادي.

وأضاف أنور عبر إذاعة الشباب والرياضة "عقد النقاز تم الكشف عن تفاصيله عبر وسائل الإعلام، وينص على صرف مستحقاته ربع سنويا وليس شهريا".

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وأشار "في أغلب الأحيان، لا تلجأ الأندية لوضع بند المشاركة في المباريات ضمن مستحقات اللاعب الأجنبي".

واستدرك حمادة أنور "بل يصرف اللاعب الأجنبي راتبه المنصوص عليه في التعاقد بالكامل سواء شهريا أو حسب الاتفاق مع النادي".

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وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك "النقاز أيضا سيعاقب، لقد تقدمنا بشكوى ضده، لأن ما فعله أضر بالفريق، وأفقده عنصرا وسط منافسات الموسم".

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الزمالك حمدي النقاز

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