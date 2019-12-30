مران الأهلي - عمار حمدي يشارك في التدريبات وتأهيل لأجايي وتصعيد مدافع الشباب

انتظم عمار حمدي في تدريبات الأهلي الجماعية بعد تعرضه لإصابة بالتواء في الكاحل يوم الأحد، فيما غاب شريف إكرامي عن المران الجماعي بداعي الإصابة.

واكتفى حسين الشحات جناح الأهلي بأداء تدريبات استشفائية والتأهيل بشكل منفرد في صالة الجيم، على هامش المران الجماعي يوم الإثنين، وذلك وفقا للبرنامج المحدد له من الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر.

وأدى جونيور أجايي مهاجم الفريق تدريبات بدنية وتأهيلية على هامش المران الجماعي، بالركض حول الملعب قبل تأدية جلسة تأهيل وتدريب منفرد في صالة الجيم.

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ويعاني أجايي من إجهاد في العضلة الخلفية تعرض له أثناء مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم بطل زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت تدريبات الأهلي الجماعية ليوم الإثنين، مشاركة محمد عبد المنعم مدافع فريق الشباب في تدريبات الفريق الأول، وذلك استعدادا لمواجهة مصر للمقاصة.

وخاض عبد المنعم تدريبات استشفائية في مران الفريق الأول، وذلك بسبب مشاركته في مباراة القمة ضد الزمالك في مواجهة شباب 1999 يوم الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الأربعاء في الجولة الـ11 من الدوري المصري في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب السلام.

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