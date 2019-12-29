في الدرجة الثانية – البنك الأهلي بطل الشتاء في مجموعة الصعيد

أنهى نادي البنك الأهلي الدور الأول في دوري الدرجة الثانية، متصدرا لمجموعة الصعيد.

وفاز البنك الأهلي على بترول أسيوط بهدفين دون رد سجلهما عمرو عزت، وعلي صابر، ليحافظ على صدارته برصيد 24 نقطة بعد مرور 11 جولة.

فيما تجمّد رصيد بترول أسيوط عند 14 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن.

كما قفز بني سويف إلى المركز الثاني بفوزه على مضيفه طهطا بهدفين دون رد.

ليرفع بني سويف رصيده إلى 23 نقطة، ويتجمّد رصيد طهطا عند 4 نقاط في المركز 12 –الأخير- دون أي فوز طوال الدور الأول.

واكتفى تليفونات بني سويف بالتعادل 1-1 أمام الإعلاميين.

حسام عادل تقدّم للإعلاميين، قبل أن يتعادل محمد عبده للتليفونات.

ليرتفع رصيد تليفونات بني سويف إلى 16 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الإعلاميين رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع.

وفاز الألومنيوم على ضيفه سوهاج بهدفين مقابل هدف واحد.

تقدّم محمد نجاح لـ سوهاج، قبل أن يقلب الألومنيوم النتيجة بهدفي سمير فوزي، وكيرولس ماهر.

ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد سوهاج عند 12 نقطة في المركز العاشر.

أما أكثر مباريات الجولة إثارة فشهدت انتصار الفيوم على ضيفه ديروط بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل للفيوم: أحمد عبد الباقي، وأدهم حسن، وكريم الشافعي، وعمرو الفيومي. فيما سجل حمادة زيدان، وطارق فضل هدفي ديروط.

ليرفع الفيوم رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع. ويتجمّد رصيد ديروط عند 5 نقاط في المركز 11.

وأخيرا تعادل شبان قنا أمام المنيا بهدف لكل طرف. عمرو عثمان سجل للمنيا أولا، قبل أن يتعادل أحمد حمودي للشبان.

ليرفع شبان قنا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع. ويرفع المنيا رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.

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