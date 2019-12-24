في الدرجة الثانية - المحلة يكتسح بخماسية.. وريمونتادا الحمام أمام الأولمبي

أقيمت اليوم 7 مباريات بدوري الدرجة الثانية منها مباراة بمجموعة القاهرة و6 بمجموعة بحري التي شهدت انتصار كاسح لـ غزل المحلة وريمونتادا الحمام.

في مجموعة القاهرة انتهت مواجهة جمهورية شبين مع النصر بالتعادل السلبي بين الفريقين في ختام الجولة التاسعة.

رصيد جمهورية شبين ارتفع إلى 14 نقطة في المركز الرابع ورصيد النصر إلى 11 نقطة ظل بها في المركز السابع.

وفي الجولة العاشرة بمجموعة بحري اكتسح غزل المحلة مستضيفه نادي بيلا بخماسية نظيفة سجل للغزل خالد الأخميمي الهدف الأول من ركلة جزاء والتي شهدت طرد أحمد شكارة لاعب بيلا.

وأضاف محمد فتح الله الهدف الثاني وثم سجل عبده يحيي الثالث وعزز خالد رسلان النتيجة بهدف رابع ثم اختتم يحيي حامد الأهداف من علامة الجزاء بالهدف الخامس.

وواصل غزل المحلة مطاردة فاركو في الصدارة واحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

وتعادل المتصدر فاركو مع مستضيفه أبو قير للأسمدة سلبيا، وحافظ فاركو على صدارته برصيد 22 نقطة ظل أبو قير في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

فيما حقق المنصورة الفوز على مالية كفر الزيات بهدفين دون رد، سجل للمنصورة محمد الدقي في الدقيقة 21 وأحمد هريسة في الدقيقة 66.

رصيد المنصورة وصل إلى 13 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد المالية عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

وقاد رضا عبد العال بلدية المحلة للفوز على ضيفه دكرنس بهدف دون رد سجله أحمد ريفو وأهدر محمود كشلط ركلة جزاء للبلدية في الشوط الأول.

وأدار رضا عبدالعال المباراة من المدرجات بعد قرار إيقافه أربع مباريات، فوز رفع رصيد البلدية إلى 15 نقطة في المركز الخامس وتراجع دكرنس للمركز السادس برصيد 14 نقطة.

وتعادل الرجاء مع دمنهور بهدف لكل فريق، تقدم الضيوف عن طريق عمار شرف الدين ثم تعادل لأصحاب الأرض محمود قرني.

نتيجة لم تُغير موقف الفريقين في الجدول، رصيد الرجاء أصبح 16 نقطة وفيما أصبح رصيد دمنهور 15 نقطة في المركز الثالث والرابع على الترتيب.

وقلب الحمام تأخره لفوز خارج ملعبه على الأولمبي بهدفين مقابل هدف، الأولمبي تقدم أولا وعاد الحمام بهدفين عن طريق كاستيلو وأبو جودة.

وارتقى الحمام إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة وتوقف رصيد الأولمبي عند 11 نقطة في المركز العاشر.

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