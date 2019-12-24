صورة – مرتضى منصور يحضر لقاء الزمالك والإنتاج رغم قرار إيقافه

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 19:38

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور رئيس الزمالك

حضر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مباراة فريقه المقامة اليوم الثلاثاء أمام الإنتاج الحربي في عاشر جولات الدوري المصري في ملعب السلام.

جاء ذلك رغم قرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة الذي صدر صباح اليوم بمنع رئيس الزمالك من حضور ثلاث مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وذكر الاتحاد المصري أن المنع جاء بسبب "تصريحاته المسيئة ضد رئيس لجنة الحكام، وحكم مباراة الزمالك وسموحة".

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ليظل السؤال ماذا لو لم يطبق العنصر المعاقب العقوبة الموقعة في حقه؟

تقول المادة 30 من اللائحة أن اللجنة من حقها توقيع عقوبة المنع من أي نشاط يتعلق بكرة القدم وفقا لما تحدده اللجنة، ذلك بالنسبة للأشخاص.

أما الأندية التي لا تنفذ العقوبات، فتوقع عليها عقوبة خصم نقاط أو هبوط للقسم الأدنى، دون شرح أكبر من ناحية اللائحة.

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