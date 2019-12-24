تشكيل الزمالك - أبو جبل يحرس المرمى.. وعودة زيزو أمام الإنتاج

عاد أحمد سيد "زيزو" للظهور أساسيا في تشكيل الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب السلام.

واستمر محمد أبو جبل في حراسة عرين الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد المشاركة أمام سموحة في المواجهة السابقة.

وجاءت اختيارات باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو.

الهجوم: يوسف أوباما – مصطفى محمد - أشرف بنشرقي.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من:

محمد عواد – محمد أوناجم – مصطفى فتحي – إسلام جابر – محمد حسن – كريم بامبو – عمر السعيد.

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