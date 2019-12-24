اتحاد الكرة: مصر لم تحصل على مستحقاتها من كأس الأمم

لم تحصل مصر على نسبتها من أرباح بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي استضافتها الصيف الماضي، وفقا لتأكيدات أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة.

وصرح عبد الله عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا: "لم نحصل على مستحقاتنا من كأس الأمم الإفريقية، ولا أعرف متى ستأتي، فالأمر يخص اللجنة المنظمة ومخاطبتها للاتحاد الإفريقي".

وأضاف "أما البطولة الثانية تحت 23 سنة، كان لها ميزانية وتصور، كان هناك اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة، أرسلت جزء من الميزانية من الميزانية المعتمدة، ويتبقى جزء آخ.".

وفي سياق آخر، تحدث أحمد عبد الله "أما بخصوص عقود الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، فإن ما قيل إننا رفضنا زيادة رواتب شوقي غريب ومساعديه، هذا الكلام غير صحيح، لقد هنأت كابتن شوقي، وتحدثت معه بشأن برنامج إعداد الفريق وأي ملاحظات ومطالب ومعسكرات خارجية، نحن داعمون للمنتخب وله، ونرى أننا مؤهلون للمنافسة على ميدالية أولمبية".

واستطرد "عقد شوقي غريب ساري حتى انتهاء المهمة، وهي التأهل لأولمبياد طوكيو والمشاركة في البطولة، ويعتبر العقد لاغيا دون شروط جزائية حال عدم التأهل".

وأردف "لقد قال رئيس الجمهورية عند تكريم المنتخب الأولمبي أن هذا الفريق له وضع خاص، فهل نحن من سيقف ضدهم؟".

وأشار "أنا مقتنع بمبدأ زيادة الرواتب، لكن القياس خاطئ، لا يجوز النظر إلى المنتخب الأول، أو المقارنة به، ما يهمنا توفير كافة المتطلبات لتحقيق ميدالية أولمبية".

وأتم تصريحاته "وما يقال إن أقل عضو بالجهاز الفني للمنتخب الأول راتبه الشهري 200 ألف جنيه خاطئ تماما".

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