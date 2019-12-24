عبد الحفيظ يحذر لاعبي الأهلي

حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبي الفريق من ظاهرة سلبية في آخر مباراتين ضد الإسماعيلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الحدث اليوم "نقطة التحول في مباراة الاتحاد السكندري، هو أداء الأهلي في الشوط الثاني بالكامل، خلقنا فرصا واضحة للشيخ والسولية وأجايي".

وأضاف "احترم فريق الاتحاد وأداءه، لكن الشوط الثاني من بدايته لنهايته لنا، كذلك في مباراة الإسماعيلي في أول 20 دقيقة لم تكن الأمور في صالحنا بل دخلنا المباراة متأخرا".

وشدد مدير الكرة بالأهلي "نعم.. يجب أن ننتبه للأمر، لتفادي دخول مرمانا هدفا أو اثنين مما يصعب الأمور علينا، لابد من التحضير الجيد، من غير المقبول أن ندخل المباراة متأخرا في كل مرة".

وأشار "لذا أؤكد أن المشوار في بدايته، ما مر أقل من ربع بطولة الدوري لابد من العمل والاجتهاد، ويقين من داخلنا أننا لم نحقق شيئا، ونقاط الحسم محليا وقاريا لم تأت بعد".

واختتم تصريحاته في هذا الشأن "نتائجنا مقبولة ولكن كرة القدم لها وجهان، لذا لابد من التعامل بحسم واحترام للمنافس، التفكير الإيجابي هو الفصل بين المباريات المحلية والإفريقية، والمكافآت وفقا للائحة، والتي تتضمن أيضا بنودا تحفيزية إضافية".

وكرر مطالبته بتطبيق تقنية الفيديو "لابد من تطبيق (الڨار) بسرعة، فهي خطوة أفضل من أي كلام، ليرتاح الجميع".

وأضاف "الكرة الأوروبية سبقتنا بمسافة كبيرة، والتحكيم هناك كان مقبولا لحد كبير جدا، ولم توجد اعتراضات ومع ذلك تم تطبيق (الڨار)".

وبسؤاله عن مدى تأثير السحر في نتائج مباريات الدوري، قال عبد الحفيظ "ردودنا محسوبة وموزونة، لا أريد التطرق لأي أمور خارج الملعب".

وأتم تصريحاته "لدينا فريق جيد وقوي، ويستعد بشكل جيد، أي أمور خارجية لا أريد الرد عليها حاليا، فالناس لها عين ترى وعقول تفكر بها".

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية، حيث سجل لاعبوه 23 هدفا وسكن مرماه هدفا وحيدا في مباراة أسوان.

اقرأ أيضا

عقوبات الانضباط: منع مرتضى من أي نشاط رياضي لـ3 مباريات.. وتوبيخ عبد الحفيظ

مميزات قد ترهق الزمالك ضد الإنتاج الحربي.. وعيب قاتل

حصاد إفريقيا في 2019 - أزمات الكاف لا تنتهي ومصر تلعب دور المنقذ وتبهر القارة

تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة بين زيزو وأوناجم لمواجهة الإنتاج الحربي

قائد بلاتنيوم قبل مواجهة الأهلي: لا وقت للاحتفال بأعياد الميلاد