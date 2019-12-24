طنطا ملك التعادلات يحرم أسوان من فك عقدة الـ 979 يوما

تعادل طنطا أمام ضيفه أسوان بهدفين لكل طرف في الجولة العاشرة للدوري المصري.

محمد الصباحي سجل هدفي أسوان، فيما سجل محمد ماجد أونش، وعبد الرحمن الدح هدفي طنطا.

ليرفع طنطا رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر. ويرفع أسوان رصيده إلى 6 نقاط في المركز 18 –الأخير-.

طنطا تعادل في مباراته السابعة هذا الموسم (من أصل 9) أكثر من أي فريق آخر في البطولة.

كما عجز أسوان عن الفوز خارج ملعبه في الدوري المصري للمباراة التاسعة على التوالي، إذ يرجع فوزه الخارجي الأخير إلى 22 أبريل 2017 على حساب النصر للتعدين بهدف رزاق سيسيه.

أسوان كذلك فشل في تحقيق فوزه الأول في تاريخه بالدوري المصري على حساب طنطا، إذ جمعتهما مواجهتان سابقتان في 2016\2017، انتهت الأولى بفوز طنطا، والأخرى بالتعادل.

وحملت المباراة طابعا ثأريا لـ طنطا الذي ودع مسابقة كأس مصر على يد أسوان يوم 8 ديسمبر بركلات الجزاء الترجيحية.

الشوط الأول جاء هادئا خاليا من الفرص الحقيقية، لكن أسوان استطاع الخروج منه متقدما بهدف الصباحي.

جناح أسوان نفذ ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 37 بدقة فائقة، ونجح في إيداع الكرة في شباك طنطا.

بين الشوطين تدخل أيمن المزين مدرب طنطا وأقحم الثنائي هشام شعبان، ومحمد ماجد أونش، لتنقلب المباراة.

طنطا بدأ في تهديد مرمى أسوان، بتسديدة وليد عادل أولا في الدقيقة 48 التي جاورت المرمى.

قبل أن يأتي الدور على أونش في الدقيقة 50 بإهدار جديد في مواجهة المرمى.

أونش لم يكتف بالإهدار، فقرر التسجيل في الدقيقة 55 بمتابعة لرأسية أحمد الألفي.

الدقائق المثيرة تواصلت عندما أعاد الصباحي أسوان إلى المقدمة سريعا في الدقيقة 60 بعد مجهود فردي رائع.

الفرص استمرت بتسديدة الألفي في الدقيقة 62 التي تصدى لها مسعد عوض حارس مرمى أسوان.

أونش بطل الشوط الثاني أنقذ أسوان في الدقيقة 74 عندما أرسل عرضية اصطدمت بيد أحمد عامر

داخل منطقة جزاء فريقه، ليعلن الحكم محمود البنا عن ركلة جزاء لـ طنطا.

انبرى للتسديد عبد الرحمن الدح الذي دخل بديلا قبلها بـ 10 دقائق، ونجح في إدراك التعادل بالدقيقة 75.

بل كاد أونش أن يخطف نقاط المباراة كاملة في الدقيقة 85 بضربة رأسية، لكنها ارتدت من عارضة أسوان، ليكتفي الفريقان بالتعادل.

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