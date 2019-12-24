فالفيردي: صدمة ليفربول تسببت في خسارة برشلونة لكأس الملك

أرجع إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، هزيمة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا إلى انخفاض معنويات فريقه بعد صدمة أنفيلد.

وفقد برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا بهزيمته 1-2 أمام فالنسيا في النهائي، بعد أن تعرض لصدمة كبيرة بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.

وصرّح فالفيردي: "في دوري الأبطال الموسم الماضي كنا نقدّم بطولة مذهلة حتى واجهنا ليفربول. سنحت لنا الفرص في أنفيلد، لكنهم سجلوا مبكرا، ونحن بدأنا نقلق من تكرار سيناريو روما مجددا".

وأضاف عبر الموقع الرسمي لناديه: "مررنا بلحظة ضعف ودفعنا الثمن، كانت واحدة من أصعب لحظات العام".

وأكمل: "علينا الاعتراف أن الصدمة التي تلقيناها في ليفربول خفّضت روحنا المعنوية قبل نهائي كأس الملك".

وأتم: "لو فزنا على ليفربول، لفزنا بكأس ملك إسبانيا أيضا".

ويقضي فالفيردي موسمه الثالث كمدرب لـ برشلونة، وقاده للفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين.

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