فالفيردي: صدمة ليفربول تسببت في خسارة برشلونة لكأس الملك

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 - 14:07

كتب : FilGoal

برشلونة - فالفيردي

أرجع إرنستو فالفيردي المدير الفني لـ برشلونة، هزيمة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا إلى انخفاض معنويات فريقه بعد صدمة أنفيلد.

وفقد برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا بهزيمته 1-2 أمام فالنسيا في النهائي، بعد أن تعرض لصدمة كبيرة بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.

وصرّح فالفيردي: "في دوري الأبطال الموسم الماضي كنا نقدّم بطولة مذهلة حتى واجهنا ليفربول. سنحت لنا الفرص في أنفيلد، لكنهم سجلوا مبكرا، ونحن بدأنا نقلق من تكرار سيناريو روما مجددا".

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وأضاف عبر الموقع الرسمي لناديه: "مررنا بلحظة ضعف ودفعنا الثمن، كانت واحدة من أصعب لحظات العام".

وأكمل: "علينا الاعتراف أن الصدمة التي تلقيناها في ليفربول خفّضت روحنا المعنوية قبل نهائي كأس الملك".

وأتم: "لو فزنا على ليفربول، لفزنا بكأس ملك إسبانيا أيضا".

ويقضي فالفيردي موسمه الثالث كمدرب لـ برشلونة، وقاده للفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين.

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