بعد جدل عقوبة عبد الحفيظ.. حالات استعمال التوبيخ في لائحتي كاف ويويفا

أثار إعلان لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري عقوبة توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد انتقاده للتحكيم جدلا كبيرا، فما هي عقوبة التوبيخ؟

في لائحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تستعمل عقوبة Reprimand أو التوبيخ في عدة حالات، وهي المرحلة الثانية من العقوبات بعد التحذير، وقبل الغرامة المالية بالنسبة للكيانات، والغرامة المالية والإيقاف بالنسبة للأشخاص.

وتشير لائحة يويفا أن التوبيخ من العقوبات غير المستأنفة حيث أنها تعد من العقوبات المستعجلة التي قد تأخذها لجنة الانضباط دون اكتمال كامل أعضائها، وبالتالي هي مصنوعة لعقاب الخرق الأول لأي قاعدة في لائحة يويفا.

أما لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فتعامل عقوبة التوبيخ بشكل شبيه بمعاملة يويفا له، حيث أنها المرحلة الثانية من العقوبات بعد التحذير وقبل الغرامة المالية على الأشخاص والكيانات.

وتضيف لائحة كاف إلى رئيس الاتحاد القاري إمكانية إنزال عقوبة التوبيخ على أي عضو يتسبب في تعطيل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بحسب اللائحة.

وبالتالي، تتفق اللائحتان القاريتان على وجود عقوبة التوبيخ ضمن العقوبات المنصوص عليها وتختص بمعاقبة أول اختراق لأي قاعدة منصوص عليها في اللوائح.

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