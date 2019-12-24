تقرير: هولاند اختار الانتقال لـ يوفنتوس

يفضل إرلينج هولاند مهاجم سالزبورج الانتقال إلى يوفنتوس في يناير المقبل عن ميلان.

إيرلينج هولاند النادي : سالزبورج يوفنتوس

ووفقا لصحيفة توتو سبورت الإيطالية فميلان خسر معركته ضد يوفنتوس بشأن هولاند لكن تبقى هناك أندية أخرى تنافس الفريق الإيطالي لضم مهاجم سالزبورج.

سجل هولاند 28 هدفا في 22 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم، وقد لفت أنظار كبار أوروبا في بطولة دوري الأبطال.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن اللاعب صاحب الـ 19 عاما يقترب بالفعل من السيدة العجوز.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس تقدم بمبلغ 30 مليون يورو بناء على طلب سالزبورج للاستغناء عن اللاعب.

وكشفت صحيفة جازيتا ديللو سبورت أنه تم الاتفاق بين هولاند ويوفنتوس على ضم اللاعب بعقد لمدة خمس سنوات.

وأشار التقرير الإيطالي إلى حصول اللاعب على 3.5 مليون يورو لكل موسم بالإضافة إلى المكافآت.

ورغم تأكيدات الصحف الإيطالية إلا أن التقارير في الصحف الأوروبية تشير لتنافس أندية مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند مع يوفنتوس.

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