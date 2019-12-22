جوارديولا: اللعب البسيط هو أصعب شيء في كرة القدم لكننا قدمناه أمام ليستر

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 19:03

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه قدم أصعب شيء في كرة القدم أمام ليستر سيتي، ليحقق فوزا ثمينا على ضيفه.

وانتصر مانشستر سيتي على ليستر بنتيجة 3-1 ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي ليقلص الفارق مع ليفربول متصدر المسابقة.

وعن الفوز على ليستر، قال بيب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا بشكل جيد، هاجمنا بطلاقة".

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وأضاف: "أصعب شيء في كرة القدم هو اللعب البسيط وهذا قدمناه أمام ليستر، ثم جاء كل شيء بعد ذلك".

وواصل "في آخر موسمين لعبنا الكثير من المباريات بالطريقة التي لعبنا بها ضد ليستر، نأمل في المستقبل أن نتمكن من الاستمرار في هذا المستوى".

وأكمل "قدمنا أداءً مذهلاً بالكرة وبدونها، وجود جيمي فاردي لديهم يعني الكثير من الخطورة، لكننا كنا في مستوى عالٍ جدا".

وشدد "أشكر اللاعبين بشدة على اتباع تعليماتي، أحاول إقناعهم بأن هذا هو الفريق الذي أريد أن نكون عليه".

وأتم "أمام فريق مثل ليستر سجلنا ثلاثة أهداف، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد، وهذا يعني الكثير بالنسبة للجودة والعقلية".

مانشستر سيتي قلص الفارق مع ليفربول إلى 11 نقطة، ويمتلك الريدز مباراة أقل مؤجلة أمام وست هام بسبب المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي مانشستر سيتي في الجولة المقبلة مع ولفرهامبتون ثم شيفيلد يونايتد بعد يومين من مواجهة الذئاب.

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