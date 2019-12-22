بالفيديو – رائعة أحداد تنصر الرجاء على الوداد في الدربي البيضاوي

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 18:46

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الرجاء

خطف الرجاء البيضاوي فوزا متأخرا على حساب ضيفه وغريمه التقليدي الوداد، على المركب الرياضي محمد الخامس، في الجولة 10 من الدوري المغربي.

وسجل حميد أحداد هدف المباراة الوحيد للرجاء في وقت متأخر من المباراة.

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ليرفع الوداد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع من 8 مباريات في البطولة المغربية.

فيما تجمّد رصيد الوداد عند 19 نقطة في المركز الثاني من 9 مباريات، بفارق نقطة عن نهضة بركان المتصدر (صاحب المباراة الأقل).

ويأتي تفوق الرجاء بعد أقل من شهر على التعادل المجنون 4-4 في البطولة العربية أمام غريمه الوداد والذي تمكن فيه من العبور إلى نصف النهائي في سيناريو مجنون.

وانتظر الرجاء حتى الدقيقة 81 ليسجل هدف الوحيد عن طريق أحداد المعار من الزمالك بتسديدة يسارية رائعة.

ورفع أحداد رصيده إلى 3 أهداف في الدوري المغربي هذا الموسم، وجل في المباراة الثانية تواليا.

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