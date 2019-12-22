منتخب الإمارات يعلن اسم مدربه الجديد "مرشح سابق لـ بيراميدز"

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعاقده مع المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش لتولي قيادة المنتخب الأول خلال المرحلة المقبلة خلفاً للمدرب الهولندي بيرت فان مارفيك .

ورحل فان مارفيك عن منتخب الإمارات بعد توديع بطولة خليجي 24 التي احتضنتها قطر مؤخرا من الدور الأول.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم "الهدف هو المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى المرحلة الحاسمة من التصفيات وبلوغ مونديال 2022 ، وكلي ثقة في قدرة اللاعبين على النهوض من جديد والعودة لطريق الانتصارات".

وأضاف "اختيار المدرب جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة للجنة المنتخبات والشؤون الفنية التي قامت بدراسة عدد من السير الذاتية للمدربين للإشراف على مهام تدريب الأبيض، حيث وقع الاختيار على إيفان يوفانوفيتش نظرا لما تتضمنه سيرته من صفات مميزة تناسب المعايير التي وضعتها لجنة المنتخبات ومن أهمها طموحه لتحقيق الإنجازات وعلمه التام بالكرة الإماراتية".

ويستعد المنتخب الإماراتي لاستكمال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في شهر مارس المقبل، حين يستضيف منتخب ماليزيا يوم 26 مارس، ويواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 31 من الشهر ذاته، فيما يواجه تايلند وفيتنام على أرضه يومي 4 و 9 يونيو المقبل.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الرابع في مجموعته برصيد 6 نقاط فقط من 4 مباريات، وبفارق 5 نقط عن فيتنام المتصدر.

ويمتلك يوفانوفيتش صاحب الـ57 عاما خبرة إماراتية حيث قاد النصر للتتويج بكأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي ودوري أبطال الخليج للأندية في موسم 2014-2015.

وستكون قيادة منتخب الإمارات التجربة الأولى لمدرب أبويل القبرصي السابق مع تدريب المنتخبات.

وكان يوفانوفيتش مرشحا لقيادة فريق بيراميدز من قبل، بعد رحيل حسام حسن في منتصف الموسم السابق وقبل التعاقد مع رامون دياز.

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