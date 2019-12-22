مدافع ليفربول: مونديال الأندية لم يكن نزهة

لعب ليفربول مبارتين في كأس العالم للأندية وتوج باللقب العالمي، لكن ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول يؤمن بأن الفريق لم يكن في نزهة.

كان ليفربول قد تأهل إلى المباراة النهائية بعدما سجل روبرتو فيرمينو هدفًا في الدقيقة الأخيرة من مواجهة الريدز ضد مونتيري في الدور نصف النهائي، وفي النهائي أيضًا كان فيرمينو هو من أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 99.

وقال ترينت في تصريحات أبرزها موقع ناديه "هذه البطولة تضم أفضل الأندية في العالم، لذلك كنا نعلم أننا لن نكون في نزهة".

وأضاف "لقد حققنا فوزين متأخرين في المباراتين، وهذا يدل على الجودة العالية التي يتمتع بها مونتيري وفلامينجو".

وواصل المدافع الإنجليزي "نحن سعداء بمشاركتنا في هذه البطولة، ونشعر بالفخر لعودتنا بالكأس".

تجدر الإشارة إلى أن حائط البطولات في ميلوود سيتم تعديله للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما أضاف ليفربول لقب مونديال الأندية للقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

وشدد ترينت "نتشوق للعودة إلى ميلوود لرؤية حائط البطولات الرائع بعد تعديله مجددًا".

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وأتم "أعتقد أن هذه كانت البطولة الوحيدة التي لم يفز بها الفريق من قبل، وأن نستطيع تحقيق ذلك فهذا إنجاز كبير. لقد كتبنا تاريخًا جديدًا للنادي، وستظل الجماهير تتذكرنا كفريق جيد. أنا سعيد للغاية بكوني لاعبًا في ليفربول".













































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