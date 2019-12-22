فيرمينو: التتويج بمونديال الأندية شعور لا يوصف

لم يجد البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول كلمات كافية ليصف بها احساسه بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية

مباراة نهائية مثيرة ضد فريق فلامينجو الفائز بكأس ليبرتادوريس على لقب كأس العالم للأندية، وانتهت بفوز ليفربول بهدف سجله فيرمينو في الدقيقة 99.

وقال فيرمينو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "إنه شعور لا يوصف أن نتوج أبطالًا للعالم".

وأضاف الدولي البرازيلي "سيكون من الرائع أن يتزين قميص الفريق بشارة كأس العالم للأندية في العام القادم".

بدوره، علق الظهير الأيسر أندي روبرتسون على فوز ليفربول باللقب قائلًا: "كانت لدينا رغبة قوية في الفوز بهذا اللقب. لقد تركنا عائلاتنا لمدة أسبوع، ولكننا جنينا ثمار ذلك في النهاية".

وأوضح "الآن سنعود إلى ميلوود لنضيف للنادي لقبًا جديدًا لم يحققه من قبل. لقد كتبنا تاريخًا جديدًا للنادي، وهذا شعور رائع".

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ليفربول عانق الذهب لأول مرة بعدما خسر نهائي البطولة في 2005 أمام ساوباولو بهدف دون مقابل.

ومحترفنا المصري محمد صلاح الذي شارك في اللقاء بشكل أساسي وغادر في الثواني الأخيرة، عانق كذلك الذهب ليضيف رقما قياسيا آخر إلى سجله كأول مصري يحرز البطولة المونديالية.

كما نال لقب أفضل لاعب في البطولة.

وحقق كلوب ثالث ألقابه مع الريدز بعدما توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.













































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