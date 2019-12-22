كرة طائرة - الكشف عن قرعة سيدات مصر في تصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو
الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 16:52
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن قرعة تصفيات منتخبات السيدات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وتشارك 5 منتخبات في التصفيات المقرر إقامتها بالكاميرون في الفترة من 5 إلى 9 يناير ويتأهل صاحب المركز الأول إلى طوكيو.
وينافس منتخب مصر كل من كينيا والكاميرون ونيجيريا وبوتسوانا وتحصل سيدات الفراعنة على راحة يوم الاثنين 6 يناير.
ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة قوية أمام كينيا مساء الأحد 5 يناير.
وجاء جدول المنتخب المصري كالآتي:
كينيا × مصر (الأحد 5 يناير)
مصر × نيجيريا (الثلاثاء 7 يناير)
مصر × الكاميرون (الأربعاء 8 يناير)
مصر × بوتسوانا (الخميس 9 يناير)
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