كرة طائرة - الكشف عن قرعة سيدات مصر في تصفيات التأهل لأولمبياد طوكيو

الأحد، 22 ديسمبر 2019 - 16:52

كتب : FilGoal

منتخب مصر لسيدات الطائرة

أعلن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن قرعة تصفيات منتخبات السيدات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتشارك 5 منتخبات في التصفيات المقرر إقامتها بالكاميرون في الفترة من 5 إلى 9 يناير ويتأهل صاحب المركز الأول إلى طوكيو.

وينافس منتخب مصر كل من كينيا والكاميرون ونيجيريا وبوتسوانا وتحصل سيدات الفراعنة على راحة يوم الاثنين 6 يناير.

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ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة قوية أمام كينيا مساء الأحد 5 يناير.

وجاء جدول المنتخب المصري كالآتي:

كينيا × مصر (الأحد 5 يناير)

مصر × نيجيريا (الثلاثاء 7 يناير)

مصر × الكاميرون (الأربعاء 8 يناير)

مصر × بوتسوانا (الخميس 9 يناير)

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