قائد ليفربول: الاحتفالات انتهت والتركيز بدأ على مواجهة ليستر

يشعر جوردن هندرسون قائد ليفربول أن الفريق عليه الانتهاء من الاحتفالات بلقب كأس العالم للأندية 2019 والعودة للتركيز في مباريات الريدز المتلاحقة.

أنهى روبيرتو فيرمينو المباراة في الوقت الإضافي بهدف في مرمى المنافس البرازيلي فلامنجو في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية في قطر يوم السبت.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "فزنا بلقب السوبر الأوروبي هذا الصيف، ثم واصلنا العمل واستخدمنا دافع الفوز بهذا اللقب لمساعدتنا على المضي قدمًا والطموح لمزيد من الألقاب".

وأضاف "كنا بحاجة إلى أن نفعل الأمر نفسه مع لقب مونديال الأندية. نحن بحاجة إلى الاستمرار".

وأكمل "لدينا مباراة كبيرة في منتصف الأسبوع والمباريات صعبة ومتتالية، لذلك بالطبع يمكننا الاستمتاع والاحتفال يوم المباراة ولكن بعد ذلك علينا أن نتعافى ونعود مباشرة إلى التركيز على مواجهة ليستر سيتي".

ويستعد ليفربول لملاقاة ليستر سيتي يوم الخميس المقبل في الدوري الإنجليزي.

وضمن الفوز بنتيجة 1-0 فوز ليفربول الأول على الإطلاق بهذا اللقب ورفع هندرسون كأس آخر، عالمي هذا المرة، بعد انتصارات أوروبية بألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي في وقت سابق من العام.

واستمر "أنا سعيد لأننا حضرنا إلى قطر وقمنا بما أردنا القيام به وهو الفوز. لقد خضنا مباراتين صعبتين مع الوقت الإضافي لكن اللاعبين واصلوا العمل الشاق وأظهروا عقلية عظيمة مرة أخرى لتحقيق الفوز".

وواصل "لقد كانت لدينا بعض الفرص الكبيرة في المباراة ولكننا واصلنا العمل والقتال لاختراق دفاع المنافس، لذلك أنا سعيد لأننا تمكنا من القيام بذلك والحفاظ على نظافة شباكنا".

تحدث لاعبو ليفربول مراراً وتكراراً عن الدافع الذي قدمه لهم الفوز دوري أبطال أوروبا في يونيو لكي لا يكون اللقب الوحيد في خزانتهم.

تلاه كأس السوبر في أغسطس، ثم الفوز بكأس العالم للأندية، إلى جانب صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 10 نقاط، بالفوز في 16 مباراة من إجمالي 17 مباراة لعبها، والتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

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