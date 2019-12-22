مران الزمالك - عودة شيكابالا وتدريبات خاصة لزيزو.. الونش يواصل برنامجه التأهيلي

أدى فريق الزمالك مرانه ظهر اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء.

محمود حمدي النادي : الزمالك شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

ويلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري مساء الثلاثاء.

وشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" في التدريبات الجماعية التي أقيمت بمقر النادي.

وخاض شيكابالا مجموعة من التدريبات البدنية القوية تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق.

وكان شيكابالا قد غاب عن التدريبات الأخيرة للفريق بسبب شكواه بإصابته بنزلة برد حادة.

وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على متابعة التدريبات الخاصة للاعبين بنفسه.

وشهدت هذه الفقرة اهتمام خاص باللاعب أحمد سيد "زيزو" من أجل تجهيزه لمواجهة الإنتاج.

ويواصل عبد الله جمعة لاعب الفريق برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية وذلك بعد إصابته بكدمة في القدم.

وخصص كارتيرون فقرة خاصة للتسديد في مران اليوم من داخل وخارج منطقة الجزاء، وقام اللاعبون بالتسديد على مرمى محمد صبحي حارس الفريق الشاب.

وعلى جانب آخر يواصل محمود حمدي "الونش" برنامجه التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية.

وتعرض الونش للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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