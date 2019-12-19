الاتحاد السكندري: إصابة رمضان صبحي ستؤثر على صفقاتنا من الأهلي

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 11:29

كتب : FilGoal

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

يفكر نادي الاتحاد السكندري ومديره الفني طلعت يوسف في ضم أكثر من لاعب بصفوف الأهلي.

وصرح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد عبر برنامج اللعيب "لقد طلبنا استعارة عمار حمدي، وتواصلت هاتفيا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قبل سفره إلى فرنسا في رحلة علاجية، بشأن اللاعب الشاب".

وأشار مصيلحي "وعدني الخطيب إذا تحرك عمار حمدي للإعارة ستكون وجهته نادي الاتحاد".

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وألمح "أعتقد أن إصابة رمضان صبحي ستؤثر على فرصنا في ضم لاعبين آخرين من الأهلي".

وكشف محمد مصيلحي "هناك إمكانية لاستبدال 3 لاعبين على الأكثر بقائمة الاتحاد، وسأعقد جلسة مع المدير الفني طلعت يوسف عقب مباراة نادي مصر يوم السبت، للاتفاق على الصفقات الشتوية".

واستطرد "منافسة الاتحاد بقوة في المربع الذهبي لم تأت من فراغ بل عمل مميز من مجلس الإدارة، أتمنى مواصلة النتائج الجيدة، ومشوار الدوري طويل، والبداية مبشرة".

وأتم تصريحاته "طلعت يوسف مدير فني مميز، وفكرنا سويا منذ بداية الموسم في التعاقدات، وعملنا دون صخب إعلامي وفي هدوء تام، وعملنا فريقا جيدا يرضي طموحات الجماهير".

عمار حمدي صاحب الـ20 عاما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لنادي الاتحاد السكندري. شارك في 14 مباراة، وسجل فيهم هدفين بجانب صناعة 4 آخرين.

ويحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد 8 مباريات.

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