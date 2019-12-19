بالفيديو - في الـ+90.. بايرن يخطف فوزا مثيرا من فرايبورج

خطف بايرن ميونيخ فوزا صعبا ومثيرا من مضيفه فرايبورج بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الـ16 للدوري الألماني.

وانتظر بايرن ميونيخ إلى الدقيقة 90 ليسجل الهدفين الثاني والثالث ويحقق انتصارا صعبا على فرايبورج العنيد، ويرتفع رصيده إلى النقطة 30 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد فرايبورج عند النقطة 25 في المركز السادس.

تقدم بايرن في الدقيقة 16 بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي بعد انطلاقة رائعة من الظهير الأيسر الشاب ألفونسو دايفز.

وتعادل فرايبورج في الدقيقة 59 بهدف سجله فينشينزو جريفو.

قبل أن يسجل بايرن هدف قاتل في الدقيقة 90 بقدم اللاعب الشاب جوشوا زيركي، وقتل النجم الشاب سيرجي جنابري المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بهدف ثالث.

ليصعد بايرن ميونيخ إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني بالتساوي مع بروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع.

ويفصله 4 نقاط عن الثنائي المتصدر آر بي لايبزج وبروسيا مونشنجلادباخ.

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