دربي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 00:16

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

أسفرت نتائج قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن وقوع مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي.

وأقيمت القرعة عقب نهاية مباريات ربع النهائي مساء يوم الأربعاء.

فيما يواجه ليستر سيتي منافسه أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" في نصف النهائي الآخر.

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وستقام المباراة الأولى بين يونايتد وسيتي في السادس من يناير في ملعب أولد ترافورد، أما الإياب فسيكون في الـ27 من الشهر ذاته في ملعب الاتحاد.

ويحل ليستر ضيفا على أستون فيلا في فيلا بارك في اللقاء الأول، ويستضيف الثعالب منافسهم في ملعب كينج باور في الإياب.

وإن انتهت المباريات بالتعادل فسيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون النظر لقاعدة الهدف المُسجل خارج الأرض.

يذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب البطولة في آخر موسمين.

ويملك سيتي في جعبته ستة ألقاب بفارق لقبين عن ليفربول صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها.

أما يونايتد ففاز باللقب خمس مرات بالتساوي مع أستون فيلا.

فيما فاز ليستر سيتي باللقب ثلاث مرات.

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