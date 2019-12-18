زيدان: فعلنا كل شيء في الكلاسيكو إلا تسجيل الأهداف

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأداء لاعبيه في الكلاسيكو ضد برشلونة رغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وعاد ريال مدريد من ملعب كامب نو بالتعادل السلبي مع برشلونة في الكلاسيكو المؤجل من الجولة العاشرة للدوري الإسباني.

وقال زيدان عقب المباراة: "الجماهير أرادت أن ترى أداء جيد وأعتقد أننا قدمنا ذلك ويجب أن نشعر جميعا بالسعادة".

وأضاف "حققنا العديد من المكاسب بعد المباراة فجميع اللاعبين بخير ومستوى الفريق جيد وكل شيء تحسن".

وأكمل "جاريث بيل أظهر أنه لاعب هام بالنسبة لنا وقدم مباراة جيدة جدا".

وبشأن مطالبات ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء للمدافع رافييل فاران بعد تدخل قوي من كليمنت لانجليت رد زيدان: "اللعبة لم تحتسب ولم أتحدث في هذا الأمر"

وشدد زيدان "أنا فخور بلاعبي فريقي، لم نسجل في المباراة ولكن يجب أن نكون سعداء".

وأتم تصريحاته "أنا سعيد للغاية بمستوى الفريق في المباراة، قدمنا كل شيء في كرة القدم ولكننا افتقدنا تسجيل الأهداف، هذه هي كرة القدم".

وانتهى الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل السلبي لأول مرة منذ 17 عاما.



















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