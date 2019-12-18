فالفيردي: ريال مدريد سيطر أكثر.. واجهنا صعوبات

اعترف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالصعوبات التي واجهت فريقه أمام ريال مدريد في الكلاسيكو.

الكلاسيكو انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين لأول مرة منذ نوفمبر 2002 على ملعب كامب نو كذلك.

ومدرب برشلونة قال: "كانت نقطة بمجهود كبير من الطرفين أمام خصم قوي، في بعض الفترات سيطروا ونحن أيضا. لم يأخذ أحد النقاط الثلاثة ونحن متساويين".

وأضاف عقب اللقاء "ريال مدريد سيطر أكثر وكانت هناك صعوبة في الخروج بالكرة من الخلف، عندما كنا نتخطى الخط الأول كنا نشكل خطرا عليهم".

وعن سبب استبدال سيرجيو بوسكيتس قبل اللقاء بعدما كان أساسيا "بوسكيتس عانى من الحمى ولهذا السبب لم يُشارك".

وأكمل حديثه "لدينا عمل كبير لنقوم به، كانت هناك بعض اللحظات التي كنا نتغلب فيها على الضغط العالي وكان يمكن أن نحقق شيئا".





















وعن أحقية ريال مدريد في ضربتي جزاء، أجاب "لا أدري، عندما ننظر إلى ضربة جزاء أمام ريال سوسيداد لا أعرف ما حدث، هذا عمل الحكم".

فالفيردي أتم "أنهينا مباراتنا الأخيرة من العام في كامب نو بالتعادل مع ريال مدريد، لقد قدموا مباراة جيدة وكنا نريد الفوز".

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حافظ على سجله خاليا من الهزائم في كامب نو.

التعادل لم يفك الاشتباك على صدارة الدوري الإسباني حيث يملك الفريقين 36 نقطة في انتظار مواعيد أخرى للحسم، بعد أول تعادل سلبي في الكلاسيكو الخاص بالدوري منذ 23 نوفمبر 2002 على ملعب كامب نو أيضا.

ريال مدريد بدا أفضل بنسبة طفيفة، مدعوما بنتائجه الإيجابية مؤخرا مع زيدان الذي فاز مرتين وتعادل 3 في كامب نو.

فيما احتفظ فريق إرنستو فالفيردي بقدرته على تشكيل الخطورة على ثيبو كورتوا حارس الميرينجي، لكن انتهت المباراة بالتعادل في النهاية.

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