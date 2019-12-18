كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 23:14

كتب : عادل كُريّم

كلوب - ميلنر

"هل تعطي محمد صلاح شارة قيادة الفريق في نهائي كأس العالم للأندية؟" سؤال وجهه أحد الصحفيين ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين لهدف في نصف النهائي.

وأجاب كلوب ضاحكا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب المباراة "لو جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك غابوا جميعهم، سأفكر حينها في الأمر".

وعن تاكومي مينامينو لاعب ريد بول سالزبورج والإضافة التي سيقدمها لليفربول توجه المدرب الألماني لأحد مسؤولي ناديه وقال له: "هل وقع لنا؟".

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ورد كلوب على الصحفي الياباني الذي وجه له السؤال "لو كان معنا اليوم لأشركته، ولكن اعذرني لن أستطيع الحديث قبل أن تتم الصفقة بشكل رسمي".

وعن الفوز الصعب على مونتيري قال كلوب: "لم يكن هناك طريقة أخرى للفوز بها عدا التي حدثت، نعم فزنا في آخر دقيقة وهذا يؤكد قوة شخصيتنا لكن كان من الصعب علينا خوض أشواط إضافية".

وأضاف متحدثا عن مواجهة فلامنجو البرازيلي في النهائي "ستكون مباراة صعبة جدا هو فريق قوي لديه مدرب رائع خورخي جيسوس وشاهدت ما قدموه أمام الهلال في نصف النهائي".

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