راكيتيتش بعد تعادل الكلاسيكو السلبي: افتقدنا اللمسة الأخيرة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 23:07

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد

يرى إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة أن فريقه افتقد للمسة الأخيرة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وقال: "هذه مباريات الكلاسيكو التي نعرفها، كانوا أقوياء جدا في الكرات الطويلة وكان لدينا فرص للتقدم في النتيجة ولكن المباراة كانت تستحق أن نرى فيها أهداف".

وأضاف لشبكة بين إن سبورتس عقب اللقاء "عملنا جيدا وسعداء بهذا العمل. النتيجة شيء طبيعي، كل شيء إيجابي وأمامنا مشوار طويل حتى نهاية الموسم".

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وأشار الدولي الكرواتي "ربما كان ينقصنا تمريرة حاسمة ولمسة أخيرة لتسجيل الأهداف لكن بإمكننا القول إننا سعداء بما فعلناه".

وتابع "كان يجب أن نتحلى بالهدوء أكثر لكن عندما تلعب واحد أمام واحد من الصعب أن تجد الحلول، مرور الوقت كان في صالحنا ومع الشوط الثاني تحسنا كثيرا ولعبنا كفريق".

وعن قول مدافع الملكي رافائيل فاران أنه استحق ركلة جزاء بسبب جذب راكيتيتش له، أتم "احترم كثيرا فاران ولكن لا يجب أن يتحدث عن هذه الأشياء، كانت مباراة قوية بين الطرفين".

التعادل لم يفك الاشتباك على صدارة الدوري الإسباني حيث يملك الفريقين 36 نقطة في انتظار مواعيد أخرى للحسم، بعد أول تعادل سلبي في الكلاسيكو الخاص بالدوري منذ 23 نوفمبر 2002 على ملعب كامب نو أيضا.

ريال مدريد بدا أفضل بنسبة طفيفة، مدعوما بنتائجه الإيجابية مؤخرا مع زيدان، فيما احتفظ فريق إرنستو فالفيردي بقدرته على تشكيل الخطورة على ثيبو كورتوا حارس الميرينجي، لكن انتهت المباراة بالتعادل في النهاية.

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