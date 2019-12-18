اعترف أندرو روبيرتسون مدافع ليفربول بأن فريقه جعل مباراة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية صعبة رغم تحقيق الفوز.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول في الوقت القاتل على مونتيري بهدفين لهدف في نصف نهائي مونديال الأندية، ليتأهل للنهائي ويضرب موعدا مع فلامنجو البرازيلي.

وقال روبيرتسون عقب المباراة: "جعلنا المباراة أصعب علينا لأننا لم نستطع الحفاظ على تقدمنا ومنع مونتيري من تسجيل هدف".

وأضاف لمراسل FilGoal.com في ملعب المباراة: "ولذلك منحنا لاعبي مونتيري دفعة معنوية للدخول في أجواء المواجهة بهذا الشكل".

وأكمل "كنا نريد تحقيق الفوز في الوقت الأصلي وليس الإضافي وهذا ما حدث".

وأتم تصريحاته "سنركز على المباراة النهائية وجئنا إلى عنا لتحقيق اللقب وليس الفوز بمواجهة واحدة".

اقرأ أيضا:

نابي كيتا لـ في الجول: ليفربول المرشح الأول للقب مونديال الأندية

ماني لـ في الجول: لقاء مونتيري كان أصعب مما توقعنا.. وعلاقتي بصلاح رائعة

بالفيديو - في الـ+90.. فيرمينو يقود ليفربول لنهائي مونديال الأندية

اتحاد الكرة يبدأ إجراءات تطبيق الـVAR

صلاح بعد الفوز على مونتيري: الجميع أبطال في ليفربول