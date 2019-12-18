خاص روبيرتسون لـ في الجول: صعبنا مباراة مونتيري على أنفسنا

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 22:38

كتب : عادل كُريّم

محمد صلاح - أندي روبيرتسون

اعترف أندرو روبيرتسون مدافع ليفربول بأن فريقه جعل مباراة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية صعبة رغم تحقيق الفوز.

وفاز ليفربول في الوقت القاتل على مونتيري بهدفين لهدف في نصف نهائي مونديال الأندية، ليتأهل للنهائي ويضرب موعدا مع فلامنجو البرازيلي.

وقال روبيرتسون عقب المباراة: "جعلنا المباراة أصعب علينا لأننا لم نستطع الحفاظ على تقدمنا ومنع مونتيري من تسجيل هدف".

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وأضاف لمراسل FilGoal.com في ملعب المباراة: "ولذلك منحنا لاعبي مونتيري دفعة معنوية للدخول في أجواء المواجهة بهذا الشكل".

وأكمل "كنا نريد تحقيق الفوز في الوقت الأصلي وليس الإضافي وهذا ما حدث".

وأتم تصريحاته "سنركز على المباراة النهائية وجئنا إلى عنا لتحقيق اللقب وليس الفوز بمواجهة واحدة".

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