أظهر روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول تواضعه بعدما سجل هدف انتصار فريقه على مونتيري في نصف نهائي مونديال الأندية.

هدف البرازيلي القاتل ضمن للريدز الفوز بنتيجة 2-1 ليعبر إلى النهائي في مواجهة فلامنجو.

وفيرمينو البديل قال لـFilGoal.com عقب اللقاء: "المباراة كانت صعبة وسعيد بمساهمتي في الفوز. ليس مهما من سجل وإنما أننا فزنا".

وأضاف "فلامنجو فريق محترم وقوي وبطل أمريكا الجنوبية لذا ستكون المواجهة صعبة لكن سنفعل ما علينا لتحقيق اللقب".

وسجل هدفي ليفربول نابي كيتا -من صناعة صلاح- وفيرمينو، بينما جاء هدف الفريق المكسيكي عن طريق فونيس موري.

ويضرب الريدز موعدا مع فلامنجو يوم السبت المقبل.

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