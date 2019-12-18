خاص فيرمينو لـ في الجول: لا يهم من سجل هدف الفوز.. وصدام فلامنجو صعب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 22:28

كتب : عادل كُريّم

ليفربول - مونتيري

أظهر روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول تواضعه بعدما سجل هدف انتصار فريقه على مونتيري في نصف نهائي مونديال الأندية.

هدف البرازيلي القاتل ضمن للريدز الفوز بنتيجة 2-1 ليعبر إلى النهائي في مواجهة فلامنجو.

وفيرمينو البديل قال لـFilGoal.com عقب اللقاء: "المباراة كانت صعبة وسعيد بمساهمتي في الفوز. ليس مهما من سجل وإنما أننا فزنا".

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وأضاف "فلامنجو فريق محترم وقوي وبطل أمريكا الجنوبية لذا ستكون المواجهة صعبة لكن سنفعل ما علينا لتحقيق اللقب".

وسجل هدفي ليفربول نابي كيتا -من صناعة صلاح- وفيرمينو، بينما جاء هدف الفريق المكسيكي عن طريق فونيس موري.

ويضرب الريدز موعدا مع فلامنجو يوم السبت المقبل.

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