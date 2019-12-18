خاص تشامبرلين لـ في الجول: لم نتوقع صعوبة مباراة مونتيري

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 22:21

كتب : عادل كُريّم

تشامبرلين - جينك - ليفربول

تفاجئ أليكس أوكسلايد تشامبرلين لاعب ليفربول بصعوبة مباراة مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية رغم فوز الفريق الإنجليزي.

وفاز ليفربول في الوقت القاتل على مونتيري بهدفين لهدف في نصف نهائي مونديال الأندية، ليتأهل للنهائي ويضرب موعدا مع فلامنجو البرازيلي.

وقال تشامبرلين عقب لـFilGoal.com: "المباراة كانت صعبة للغاية ولم نتوقع ذلك ولكن هذا يحدث بالتأكيد في كرة القدم".

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وأضاف لمراسل FilGoal.com بملعب المباراة: "لسوء الحظ كنا نعاني من غيابات كثيرة خلال المواجهة بسبب الإجهاد، وأتمنى تواجد جميع اللاعبين في النهائي".

وأكمل "جوردان هندرسون لعب في الدفاع لأول مرة بسبب الغيابات وكان من أسباب الفوز".

وأتم تصريحاته "النهائي سيكون صعبا وأتمنى مساندة الجماهير لنا مثلما حدث اليوم".

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