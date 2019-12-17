قائمة الإسماعيلي - تواجد باهر المحمدي واستبعاد حمدي زكي ضد الأهلي

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 20:15

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة الأهلي.

ويواجه الإسماعيلى يوم الخميس نظيره الأهلي ضمن لقاءات الأسبوع الـتاسع لمسابقة الدوري المحلي.

وشهدت القائمة عودة أحمد أيمن الظهير الأيمن ومحمد عمار قلب الدفاع وانضمام الصاعد مصطفى فارس، واستبعاد حمدي زكي.

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وتواجد المحمدي في القائمة رغم غيابه عن مران يوم الثلاثاء، بسبب الإجهاد.

وضمت القائمه 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد فوزي، محمد مجدي.

الدفاع: محمود البدري، باهر المحمدي، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم، محمد عمار، أحمد أيمن.

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا"، عماد حمدي، محمد بيومى، محمد مخلوف، همام طارق، بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي، محمد صادق، أحمد مدبولي، مصطفى فارس.

الهجوم: بينسون شيلونجو، محمد الشامي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، فيما يتصدر الأهلي برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.

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