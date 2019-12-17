قبل الصدام مع الأهلي.. باهر المحمدي يغيب عن مران الإسماعيلي

لم يشارك باهر المحمدي قائد الإسماعيلى في المران الأساسى لفريقه استعدادا لخوض مواجهة الأهلي يوم الخميس.

وفضّل الجهاز الفني للإسماعيلي أن يخوض المحمدي تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب.

وجاء ذلك لتخفيف الحمل التدريبي للمدافع الدولى في ظل شعوره ببعض الإجهاد.

وأدى لاعبو الدراويش المران الأساسي استعدادا للقاء الأهلي، وركز الجهاز الفني على مجموعة من الحصص التدريبية أبرزها الضغط المبكر على الخصم من أجل استخلاص الكرة وعدم منحه الفرصة فضلا عن سرعة التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة.

كما شهد المران تدريبات خاصة على التسديد باعتبارها أحد الحلول الهجومية من أجل تسجيل الأهداف.

وأوقف الجهاز الفني المران كثيرا لتعديل الأخطاء حتى لا يقع اللاعبون فيها خلال مواجهة الأهلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، فيما يتصدر الأهلي برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.

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